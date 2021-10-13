Хоккеисты «Авангарда» возложили цветы на могилу Алексея Черепанова
16:30
Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Барыс» в Балашихе зрители почтят минутой молчания память форварда омской команды Алексея Черепанова, который ушел из жизни 13 лет назад, информирует пресс-служба клуба.
Также хоккеисты «Авангарда» посетили могилу спортсмена и возложили цветы.
Черепанов скончался в возрасте 19 лет 13 октября 2008 года после матча «Витязь» — «Авангард» в Чехове от сердечного приступа.
Позже судебно-медицинской экспертизой было установлено, что хоккеист страдал миокардитом — заболеванием сердца, несовместимым со спортом.
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