Хоккеисты "Авангарда" пройдут обучение по программе финансовой и правовой грамотности

В нынешнее межсезонье игроки "Авангарда" примут участие в серии мастер-классов по развитию неспортивных элементов карьеры. На это направлены занятия программы "Игровой интеллект", сообщает официальный сайт "Ястребов".

Программа состоит из следующих базовых модулей: финансовая и правовая грамотность, коммуникационные навыки (общение с прессой, управление своим имиджем в социальных сетях) и долгосрочное планирование развития карьеры.

- В спортивной жизни хоккеисты все свое время посвящают карьере, после окончания которой не всегда оказываются готовыми к жизни вне хоккея, – отметил председатель совета директоров "Авангарда" Александр Крылов. – Поэтому я решил, что мы должны вкладывать в личностное развитие игроков. Уверен, что развитие спортсменов за пределами хоккейной площадки станет залогом успеха клуба в целом. Во-первых, в спорте и в жизни побеждают только сильные личности, во-вторых – игроки являются лицом "Авангарда", поэтому и для имиджа клуба немаловажно, как они представляют организацию в повседневной жизни.​