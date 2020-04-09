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Хоккеисты «Ак Барса» стали волонтерами

11:57
Данис Зарпиов. Фото Instagram.
Данис Зарпиов. Фото Instagram.
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Хоккеисты «Ак Барса» выступили в роли волонтеров. В акции приняли участие Данис Зарипов, Кирилл Петров и Альберт Яруллин, сообщает Twitter казанцев.

Они развезли продукты пожилым, многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Игроки доставили наборы бесконтактным способом при соблюдении всех рекомендаций о безопасности.

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