Хоккеисты «Ак Барса» стали волонтерами
11:57
Хоккеисты «Ак Барса» выступили в роли волонтеров. В акции приняли участие Данис Зарипов, Кирилл Петров и Альберт Яруллин, сообщает Twitter казанцев.
Они развезли продукты пожилым, многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Игроки доставили наборы бесконтактным способом при соблюдении всех рекомендаций о безопасности.
Хоккеисты «Ак Барса» стали волонтёрами ?— ХК Ак Барс (@hcakbars) April 9, 2020
Зарипов, Петров и Яруллин развезли продукты пожилым, многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Игроки доставили наборы бесконтактным способом при соблюдении всех рекомендаций о безопасности. pic.twitter.com/a9IUMdJ27F
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020