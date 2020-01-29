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Хоккеистам «Куньлуня» проверили температуру после прилета в Челябинск

16:04
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Хоккеисты китайского «Куньлуня» прошли через специальные тепловизоры для измерения температуры, когда прилетели в Челябинск, сообщает РИА «Новости». Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Куньлунем» пройдет в четверг, 30 января.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200129/1564016884.html

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