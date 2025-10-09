Хоккеиста «Нефтехимика» увезли со льда на носилках после столкновения с партнером

Защитник «Нефтехимика» Максим Федотов получил травму в матче против «Амура» в FONBET чемпионате КХЛ.

В третьем периоде 23-летний хоккеист головой столкнулся с одноклубником Андреем Белозеровым. После столкновения он попытался встать, но не сумел. Федотова увезли со льда на носилках.