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Хоккеиста «Авангарда» Емелина доставили в московскую больницу

08:51
Алексей Емелин. Фото ХК «Авангард»
Алексей Емелин. Фото ХК «Авангард»
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Защитник «Авангарда» Алексей Емелин доставлен в одну из больниц Москвы, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, 34-летнего хоккеиста везли в столицу на рениамобиле более 15 часов. Сообщается, что сейчас он находится в реанимации в палате интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжелое.

По информации «СЭ», защитнику «Авангарду» Алексею Емелину стало плохо в 3 часа ночи после первого матча финала Восточной конференции в Казани против «Ак Барса» (3:1). Встреча прошла 3 апреля.

Игрока увезли в больницу, изначально были подозрения на гепатит. В итоге Емелину поставили диагноз «токсический шок печени».

Дополнительная информация:

https://t.me/offsider/1792

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