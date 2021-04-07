Хоккеиста «Авангарда» Емелина доставили в московскую больницу

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин доставлен в одну из больниц Москвы, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, 34-летнего хоккеиста везли в столицу на рениамобиле более 15 часов. Сообщается, что сейчас он находится в реанимации в палате интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжелое.

По информации «СЭ», защитнику «Авангарду» Алексею Емелину стало плохо в 3 часа ночи после первого матча финала Восточной конференции в Казани против «Ак Барса» (3:1). Встреча прошла 3 апреля.

Игрока увезли в больницу, изначально были подозрения на гепатит. В итоге Емелину поставили диагноз «токсический шок печени».