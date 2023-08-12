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Сегодня, 16:26

Хоккеист «Трактора» Хэмилтон: «Не вижу больших различий между русскими и канадцами»

Алина Савинова
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Канадский защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон рассказал, какие впечатления у него сложились о людях в России.

«Только приятные впечатления. Все вокруг относятся ко мне уважительно. Я вообще не вижу больших различий между русскими и канадцами, что интересный опыт для меня. В России, конечно, меньше улыбаются на улицах. Но при личном общении люди очень дружелюбные. Я бы отметил, чем отличаются наши языки. Например, в России вы просто говорите официантке: «Девушка!», а в Канаде: «Sorry... Excuse me...» и еще много всего. Русский более прямой и конкретный язык, а в английском ты объясняешься множеством слов», — приводит «РБ Спорт» слова канадца.

Хэмилтон выступает в КХЛ с ноября 2022 года. В минувшем сезоне 29-летний хоккеист принял участие в 32 играх регулярного чемпионата КХЛ и набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+6».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-traktora-he-milton-ne-vizhu-bol-shih-razlichij-mezhdu-russkimi-i-kanadtsami/
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