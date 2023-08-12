Роберт Хэмилтон: «Рассказываю родным, как все хорошо в России»

Защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон ответил на вопрос, спрашивают ли его в Канаде о России.

«Конечно, мне задавали много вопросов, особенно было интересно, что едят в России и какие здесь рестораны. Я сказал, что еда здесь отличная. Также рассказал про арену «Трактор». Мне она напоминает арену НХЛ в моем родном Калгари. Конечно, в Челябинске она меньше по размерам, но тоже шумная, а болельщики страстно любят хоккей», — приводит «РБ Спорт» слова Хэмилтона.

Также он отметил, что родные одобряют его желание играть в России.

«В моей семье понимают, что это большой и интересный вызов в моей карьере. Я никогда не играл так далеко от дома. Я постоянно на связи с моими родными по FaceTime и WhatsApp рассказываю, как здесь все хорошо. Моя девушка собирается навестить меня здесь», — добавил хоккеист.

Хэмилтон выступает в КХЛ с ноября 2022 года. В минувшем сезоне 29-летний хоккеист принял участие в 32 играх регулярного чемпионата КХЛ и набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+6».