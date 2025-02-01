Хоккеист «Торпедо» Игорь Ларионов получил перелом в матче с ЦСКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов сообщил, что нападающий команды Игорь Ларионов-младший получил перелом в матче FONBET Чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:6).

«Травма есть у младшего, там очень сложный перелом. Он сейчас на пути в больницу. Пока все очень страшно», — приводит слова Ларионова ТАСС.

«Торпедо» с 54 очками в 51 игре располагается на 8-й строчке в Западной конференции.