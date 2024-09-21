Хоккеист «Салавата Юлаева» Кузьмин будет прооперирован в понедельник

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов сообщил, что нападающий уфимцев Глеб Кузьмин перенесет операцию в понедельник, 23 сентября.

«Глеб в Москве, его транспортировали туда пару дней назад. В понедельник ему предстоит операция. Врачи, которые будут оперировать, знают, как ему помочь. Глеб с нами, он большая часть нашей команды. Надеюсь, что все пройдет успешно и он как можно быстрее вернется к нам», — приводит слова Козлова официальный сайт клуба КХЛ.

Кузьмин получил повреждение, врезавшись головой в борт площадки во втором тайме матча против «Авангарда» 17 сентября. Инцидент произошел по ходу второго периода. Игрока унесла со льда на носилках медицинская бригада.