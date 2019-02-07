Хоккеист "Салавата Юлаева" купил уникальный автомобиль за 21 миллион рублей

Нападающий "Салавата Юлаева" Антон Бурдасов купил роскошный внедорожник Lamborghini Urus I, сообщает ProUfu. Стоимость автомобился составляет 21 миллион рублей.

По сведениям издания, у хоккеиста теперь самая дорогая машина в команде. Кроме того, это первый такой автомобиль в Башкортостане. Lamborghini стоит на территории республиканского ГИБДД, а его хозяин только прикрутил "блатные" номера со своим игровым номером.

Lamborghini Urus I - эксклюзивный автомобиль, который будет выпускаться ограниченным тиражом в 3 500 экземпляров в год. В Россию в 2018 году завезли не больше 100 экземпляров, причем предоплаченных.