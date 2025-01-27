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Сегодня, 20:34

Ливо забросил в шестом матче подряд

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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо отличился в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Во втором периоде 31-летний канадец сделал счет 1:2.

Лучший бомбардир и снайпер этого сезона забросил 11-ю шайбу в шести последних играх. Теперь на счету форварда 60 (39 +21) очков в 45 матчах.

Джош Ливо
КХЛ
ХК Салават Юлаев
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 50 38 12 78
2 Северсталь 49 31 18 63
3 Динамо М 48 30 18 63
4 Спартак 47 28 19 62
5 ЦСКА 47 27 20 62
6 СКА 48 27 21 59
7 Динамо Мн 46 25 21 56
8 Торпедо 48 22 26 52
9 Куньлунь РС 48 21 27 46
10 Витязь 48 19 29 43
11 Сочи 48 14 34 33
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 51 32 19 69
2 Автомобилист 49 30 19 66
3 Сал. Юлаев 48 31 17 64
4 Ак Барс 47 30 17 62
5 Металлург Мг 49 29 20 62
6 Авангард 48 25 23 53
7 Адмирал 50 21 29 51
8 Сибирь 49 21 28 50
9 Нефтехимик 49 15 34 43
10 Лада 47 18 29 42
11 Амур 50 12 38 29
12 Барыс 50 11 39 28
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1.02
27.01 16:30
Авангард – Адмирал
 4 : 1
27.01 17:00
Автомобилист – Амур
 5 : 4
27.01 19:00
Ак Барс – Сал. Юлаев
 - : -
27.01 19:30
Локомотив – Динамо М
 - : -
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