Ливо забросил в шестом матче подряд

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо отличился в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Ак Барса». Во втором периоде 31-летний канадец сделал счет 1:2.

Лучший бомбардир и снайпер этого сезона забросил 11-ю шайбу в шести последних играх. Теперь на счету форварда 60 (39 +21) очков в 45 матчах.