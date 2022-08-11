Хоккеист «Салавата» борется со страшной болезнью. Live с Шевченко и Родионом Амировым — в 12.00

В феврале хоккейный мир потрясла новость о том, что у нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова диагностировали опухоль головного мозга.

Хоккеист проходит курсы лечения, тренируется, а клуб из Башкортостана продлил его аренду из «Торонто» еще на один сезон. Алексей Шевченко прилетел в Уфу на предсезонный турнир, чтобы поговорить с одним из самых талантливых российских форвардов о том, как он борется со страшной болезнью.

Начало прямого эфира на YouTube-канале «СЭ» — в 12.00 мск.