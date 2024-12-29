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Сегодня, 16:35

Пустозеров: «Обида на «Салават»? За что? Вот они, может, чуть-чуть обиделись...»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозеров прокомментировал «СЭ» свой переход в казанский клуб из «Салавата Юлаева».

— Рад, что переговоры завершились успешно. Всю ночь добирался до Казани, аэропорт был закрыт. Потом сразу отправился на медицинское обследование.

— Вы с мая были без клуба. Как поддерживали форму?

— Конечно, это запомнится для меня на всю жизнь. Пока у всех не начался сезон, тренировался с другими ребятами. Потом они начали уезжать по командам, я занимался с ребятами, которые играют в Северной Америке, в том числе с Яковом Трениным. Потом уже стало трудно с тем, чтобы найти лед, — но ездил в соседний город, не упускал возможность потренироваться. Так что физически готов на 100 процентов, нужно немного войти в игровой ритм.

— В СМИ была информация, что начнете играть в ВХЛ за «Нефтяник».

— Да, после нового года поеду в Альметьевск — а там уже все будет зависеть от меня.

— Насколько важным было то, что тренером будет Анвар Гатиятулин, с которым работали в детстве?

— Конечно, всегда приятно заходить в команду, когда ты знаком с тренером, но я не думаю, что для меня будут какие-то поблажки. Буду доказывать с нуля, как и хотел.

— На «Салават» обиды не осталось?

— А за что мне обижаться? Может быть, они на меня чуть-чуть обиделись, что я не принял предложение... Кто-то писал, что я хотел себе гарантированное место в составе или игровое время, но об этом речи не шло. Никаких финансовых условий тоже не выдвигал. Не хочу, чтобы люди думали, что я какой-то обнаглевший.

24-летний Пустозеров стал игроком «Ак Барса» в результате обмена 27 декабря, он не выходил на лед в официальных матчах с прошлого сезона.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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