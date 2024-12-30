Хоккеист Перлини объяснил решение перейти в «Спартак»

Брендан Перлини рассказала, что красно-белые являются молодой, сильной командой, возглавляемой великими игроками в прошлом.

«Я перешел в «Спартак», потому что решил, что это самый подходящий для меня вариант. У нас очень сильная, молодая команда, много мастеровитых игроков, ребята здорово играют с шайбой. Видно, что команда находится в хорошей форме, и я думаю, что в плей-офф мы выйдем с хорошей позиции. Я надеюсь, что смогу приносить пользу», — приводит слова форварда ТАСС.

10 декабря «Спартак» сообщил о подписании контракта с игроком Перлини. Уже 29 декабря нападающий впервые вышел на поле в составе красно-белых в рамках FONBET чемпионата КХЛ, сыграв против команды «Витязь» из Подмосковья (4:2).