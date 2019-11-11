Хоккеист, назвавший «уродами» российских женщин, опасается, что его «пристрелит шпион»

Американский хоккеист Райан Уитни высказался по поводу резонанса, который имели его слова о КХЛ и российских женщинах. Он имел опыт игры в России, о котором высказывался негативно, а россиянок Уитни сравнил с «чернобыльскими уродами».

— Я больше никогда не приеду в Россию, — сказал Уитни в подкасте Spittin Chiclets. — Мне не нравится, то к чему все это привело. Я не понимаю реакции на наши веселые истории о КХЛ. Я никогда не называл Россию болотом. Мексика, да, это болото. Я лишь рассказывал о своем опыте игры в России, о том, что меня там удивило и повеселило. Я, например, критиковал и Эдмонтон, но это отличное место для игры в хоккей. Привык жить в других условиях, поэтому так и высказался резко. Возможно, напрасно, но я так считаю. Надеюсь, что меня за это не пристрелит русский шпион. Ведь у меня есть маленький сын.