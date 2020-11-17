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Хоккеист Миронов рассказал об отношениях с Бузовой и Седоковой

14:10
Ольга Бузова. Фото Instagram
Ольга Бузова. Фото Instagram
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Защитник «Динамо» Андрей Миронов в интервью Анне Соколовой в программе «Соколиная охота» рассказал об отношениях с Ольгой Бузовой и Анной Седоковой. Ранее хоккеист подавал заявку на участие в шоу «Замуж за Бузову», а некоторые СМИ приписывали ему романтические отношения с Седоковой.

— Вас реально достали с Седоковой и Бузовой. Это же было два года назад...

— Да было и было. Я с Олей сейчас могу пообщаться, а Аня вышла замуж. Поздравляю ее. Мы с Седоковой общались, да, — отметил Миронов.

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