Хоккеист из России, выступающий на Украине, рассказал об отношении к россиянам

Нападающий Евгений Монс, выступавший в КХЛ в «Витязе» и «Северстали», рассказал об особенностях игры в чемпионате Украины.

— Что самое тяжелое для вас в чемпионате Украины?

— Отсутствие семьи. Карантин не позволяет мне привезти сюда семью, ребенок пошел в первый класс, а я пропустил это. Да и потом один из моих партнеров как-то заморочился насчет того, чтобы привезти родных. Скажу, что это весьма непросто.

— А если говорить про спортивную составляющую? Я впервые посмотрел матч чемпионата Украины между «Донбассом» и «Соколом». Павел Бучневич говорит, что это напоминает российскую Высшую лигу. Мне кажется, что это не совсем так.

— Тут все очень быстро бегают. Скорости весьма приличные. Поначалу мне очень сильно не хватало мотивации выкладываться в каждой встрече полностью, тем более, есть соперники более низкого уровня. Но потом все это прошло, да и вообще чемпионат значительно подровнялся.

— Вы живете и играете в Дружковке, хотя представляете Донецк, который находится недалеко от спорной территории. Часто ли вас будят выстрелы и канонада?

— Смешно, что все об этом говорят, но я вообще никогда не слышал никаких выстрелов или грохота орудий. Это никак не проявляется, мне даже кажется, что ничего никогда и не происходило. Когда подписывал контракт, то, конечно, были в голове мысли, что может быть опасно, но по факту оказалось, что за время нахождения на Украине ни разу не было повода забеспокоиться.

— Еще один важный вопрос: вы — гражданин России. Некоторые не понимают, что вы спортсмен и ваше дело играть в хоккей, а к вооруженному конфликту не имеете никакого отношения.

— Ни разу не сталкивался ни с чем подобным. Ни в Дружковке, ни в любом другом городе, где приходилось побывать. В городе, где сейчас выступает «Донбасс», команду любят, к хоккеистам относятся уважительно. Не было никаких проблем ни в Киеве, ни в Кременчуге. Нигде.

— Русский понимают.

— Там, где мы играем, только на русском и говорят. В других городах тоже все отлично, никогда никаких проблем не было.

— С трибун-то все равно что-нибудь кричат?

— Сейчас проходят без зрителей, но в прошлом сезоне ничего подобного не слышал. (Алексей Шевченко)