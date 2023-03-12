Хоккеист Иванюженков опроверг причастность к убийству в Подмосковье

Хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков заявил, что находится в Сочи и не связан с убийством в Подмосковье, информирует Telegram-канал «База».

«По сети разлетаются фейки и полная ложь о том, что я совершил преступление в Подмосковье в каком-то ресторане. Не верьте не проверенной информации. Я третий день нахожусь на сборах в Сочи. Следствие во всем разберется. Всем хорошего дня и привет из Сочи», — сказал Иванюженков.

В воскресенье, 12 марта, появилась информация, что 24-летний хоккеист разыскивается в связи с инцидентом в Подольске — 23-летнему мужчине нанесли смертельное ножевое ранение.

По информации «СЭ», в субботу, 11 марта, Иванюженков принял участие в тренировке команды в Сочи.

Позднее в СК РФ сообщили, что Иванюженков не причастен к этому убийству.