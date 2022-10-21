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Сегодня, 17:47

Хоккеист Голдобин отпраздновал шайбу в стиле Криштиану Роналду

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин отпраздновал шайбу в стиле форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Хоккеист забил гол в матче против «Барыса» в регулярном чемпионате. На данным момент в игре второй период и счет 5:0 в пользу клуба из Магнитогорска.

В текущем сезоне КХЛ Голдобин забросил четвертую шайбу. На его счету также 6 результативных передач.

Николай Голдобин
КХЛ
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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