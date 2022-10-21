Хоккеист Голдобин отпраздновал шайбу в стиле Криштиану Роналду

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин отпраздновал шайбу в стиле форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Хоккеист забил гол в матче против «Барыса» в регулярном чемпионате. На данным момент в игре второй период и счет 5:0 в пользу клуба из Магнитогорска.

В текущем сезоне КХЛ Голдобин забросил четвертую шайбу. На его счету также 6 результативных передач.