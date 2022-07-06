Источник: вратарь Федотов находится в госпитале Минобороны в Северодвинске

Журналист Сергей Орлов сообщил, что вратарь хоккейного ЦСКА и сборной России Иван Федотов находится в госпитале Минобороны в Северодвинске.

«По нашим сведениям, Иван Федотов находится в военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ с обострением гастрита. Пройти на территорию не получается, потому что тут КПП, просят не снимать. Как относятся жители? Многие люди ему желают добра. Западные журналисты не интересовались ситуацией», — сказал Орлов в эфире телепередачи «Есть тема!».

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

В начале мая стало известно, что Федотов перешел в «Филадельфию», подписав контракт на год. В прошедшем сезоне 25-летний хоккеист выступал за ЦСКА и стал с командой обладателем Кубка Гагарина-2022.