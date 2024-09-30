О`Делл: «Мне нечего сказать о слухах про обмен в «Металлург»

Нападающий московского «Динамо» Эрик О`Делл прокомментировал свое будущее в составе бело-голубых.

«Слухи об обмене в «Металлург»? Мне вообще нечего сказать на этот счет. Я стараюсь показывать свою лучшую игру в «Динамо». Надеюсь, что этого не произойдет. У нас замечательная команда, мне нравится быть здесь», — цитирует форварда «РБ Спорт».

В этом сезоне 34-летний канадец набрал 3 (1+2) очка в 10 матчах ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.