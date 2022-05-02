Шипачев о контракте с «Динамо»: «Я же не виноват, что кто-то за 10 миллионов играет»

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев прокомментировал мнение, что московский клуб стал заложником его контракта.

По информации «СЭ», 35-летний хоккеист — самый высокооплачиваемый россиянин в КХЛ. Его зарплата — 95 миллионов рублей без учета бонусов.

Шипачев подчеркнул, что перед подписанием нового соглашения с «Динамо» у него были предложения не хуже от других клубов, а его зарплата снизилась.

«Я же не вымаливал этот контракт, и не сам его себе предлагал, — приводит Sport24 слова Шипачева. — Я обозначил руководству, что хочу остаться в «Динамо», дальше начались переговоры. Мне предложили контракт с понижением зарплаты, хотя были предложения из других клубов. И предложения как минимум не хуже. Но «Динамо» было в приоритете. Совместно с руководством решили часть денег перевести в серьезные бонусы вроде бонуса за чемпионства».

По данным «СЭ», Шипачев покинет «Динамо» и может перейти в «Ак Барс».

«А что касается заложник или не заложник...Это вы к тому, что я большие деньги получаю? Но ведь каждого игрока оценивают по игре, по статистике. Я же не виноват, что кто-то за 10 миллионов рублей играет. Значит его так оценили. А если говорить о соотношении цена/качество, то я не считаю, что как-то плохо играю за «Динамо». Статистику не обманешь», — подчеркнул форвард.

В прошлом сезоне Шипачев набрал 67 (24+43) очков в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 10 (3+7) в 11 матчах плей-офф.

Шипачев занимает второе место в истории КХЛ по количеству очков (704), уступая только завершившему карьеру Сергею Мозякину (756 очков) , и является лучшим ассистентом в истории лиги (477).