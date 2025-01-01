Полтапов: «Болельщики ЦСКА — интеллигенты. Поддержка есть, но спокойнее следят за игрой»

Хоккеист ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о том, как болеют в столице за армейцев.

«Камерная обстановка? Такого нет. Есть арены, где потише. Таких болельщиков я называю интеллигентами. Мне кажется, у нас в Москве на ЦСКА такие. Поддержка есть, но люди спокойнее следят за игрой», — приводит слова Полтапова «ВсеПроСпорт».

ЦСКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 57 очков в 39 матчах. 3 января команда сыграет на выезде со СКА.