Хохряков заработает 10 миллионов за сезон в «Салавате Юлаеве»

«Салават Юлаев» подписал однолетний контракт с нападающим Петром Хохряковым. Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 10 миллионов рублей в год.

Уфимский клуб объявил о подписании контракта с 34-летним хоккеистом 22 августа. Ранее нападающий уже выступал за команду с 2018 по 2022 годы.

В прошедшем сезоне Хохряков выступал за «Амур». Он набрал 3 (1+2) очка в 12 матчах за хабаровчан.