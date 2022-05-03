Хохряков стал игроком «Трактора»

Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Петр Хохряков стал игроком «Трактора», информирует пресс-служба челябинского клуба. Контракт с 32-летним хоккеистом заключен сроком на два года.

В прошедшем сезоне Хохряков провел 37 матчей в регулярке, в которых набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф у него 11 матчей, 1 шайба и 3 голевые передачи при общей полезности «-3».

В КХЛ Хохряков также выступал за СКА и «Авангард». В 2015 году он стал обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, «Трактор» в финале Восточной конференции проиграл «Металлургу» со счетом 1-4 в серии.