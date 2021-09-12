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Хохряков прокомментировал эпизод с дракой в матче против «Нефтехимика»

04:52
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Форвард «Салавата Юлаева» Петр Хохряков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (5:1).

«Мы не старались сэкономить силы в третьем периоде, все выходили, бились, работали от свистка до свистка. За последние пять месяцев это была моя вторая игра. Вошел неплохо, готовился. Буду дальше работать. Что касается эпизода с моей дракой — против Виктора Тихонова, на мой взгляд, сыграли неправильно, я просто за него заступился», — приводит слова Хохрякова официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Салават» с 10 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 6 очками — на третьей строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора

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