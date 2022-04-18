Хохряков подпишет двухлетний контракт с «Трактором»

Как стало известно «СЭ», нападающий Петр Хохряков в межсезонье станет игроком «Трактора».

Хохряков согласовал с челябинским клубом двухлетний контракт, который будет официально зарегистрирован после окончания соглашения хоккеиста с «Салаватом Юлаевым».

32-летний нападающий набрал семь очков (3+4) в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ-2021/22 и четыре (1+3) очка в 11 матчах Кубка Гагарина-2022.

«Трактор» обыграл «Салават» в полуфинале конференции (4-2), но уступил в финале Востока «Металлургу» (1-4).