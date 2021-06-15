Хохлачев: «За «Спартаком» всегда следил, даже когда в других командах играл»

Нападающий Александр Хохлачев объяснил, почему решил вернуться в московский клуб из «Авангарда».

— В прошлом сезоне вы впервые сыграли в КХЛ больше 80 матчей. Насколько это тяжело физически?

— У нашей команды была цель, мы к ней шли шаг за шагом. Получился трудный плей-офф, но чем дальше проходишь, тем меньше думаешь об усталости. Во время финала я вообще не обращал внимания на физические кондиции. Просто хотел принести пользу команде, как и все остальные. В тот момент нужно было отдавать все, что есть. Но надо сказать, что мы изначально были хорошо готовы физически, мы ни в одной игре «не проседали». В итоге нам удалось завоевать кубок, — приводит слова Хохлачева сайт «Спартака».

— После победы опустошение — физическое и психологическое — вас настигло?

— Трудно сказать. Когда выигрываешь, все переносится гораздо легче. Мы просто радовались победе.

— У вас был лучший в «Авангарде» показатель полезности. Как удалось добиться такой солидной цифры?

— Да, мне говорили про это (смеется). Старался приносить пользу команде. Понятно, что без партнеров ничего бы не было. У нас сложился отличный коллектив.

— Что вы будете вспоминать о совместной работе с Бобом Хартли?

— Здорово, что так удачно все сложилось и мы выиграли. Боб заразил нас общей целью, он сильный тренер, о работе с которым остались только положительные эмоции. Всегда приятно, когда побеждаешь.

— Следите за селекцией «Спартака» — кто уходит, кто приходит?

— Да. Пока не всех новичков в клубе объявили, но, конечно, интересуюсь составом. Но вообще я за «Спартаком» всегда следил, даже когда в других командах играл.

— Что вы знаете о новом главном тренере «Спартака»?

— Мы пока не знакомы, но знаю, что это был в свое время очень сильный защитник, который много лет успешно играл в НХЛ. Как тренер он побеждал с командой в Кубке Харламова.