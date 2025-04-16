Хохлачев покинул «Сочи»

«Сочи» и нападающий Александр Хохлачев расторгли контракт по соглашению сторон. Договор был действителен до конца мая, сообщает пресс-служба команды.

31-летний форвард перешел в «Сочи» из «Амура» в середине сезона. В текущем сезоне он сыграл 63 матча в лиге и набрал 20 (8+12) очков.

За свою карьеру Хохлачев также выступал за «Спартак», «Авангард» и СКА. В 565 матчах лиги он набрал 323 (126+197) очка.