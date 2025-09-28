Хоккей
28 сентября, 05:18

Хохлачев — о дебюте за «Салават»: «Все супер, отличный коллектив. Жаль, что проиграли»

Сергей Разин
корреспондент

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хохлачев прокомментировал дебютный матч ха команду в FONBET Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:5).

— У нас было много моментов, — привдоит слова Хохлачева официальный сайт клуба. — Если бы их реализовали, думаю, был бы другой счет. Мы бились, и я не скажу, что соперник нас переигрывал. Я считаю, что счет не по игре: они реализовали свои моменты, а мы нет.

— Активно начали, были моменты. Чувствовался ли дополнительный заряд у вас перед игрой?

— Конечно, первая игра за новый клуб. Было огромное желание выиграть и показать себя.

— Как оцените дебют за «Салават Юлаев»?

— Все супер, отличный коллектив. Топ-команда, мне все нравится. Жаль, что не использовали свои шансы и проиграли.

«Авангард» набрал 14 очков и вышел в лидеры Восточной конференции. «Салават» потерпел шестое поражение подряд и с 4 баллами замыкает турнирную таблицу.

Александр Хохлачев
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
  • анатолий еремин

    Пошел по рукам ,это завершение карьеры.

    28.09.2025

    • Козлов — о поражении от «Авангарда»: «Все старались и бились, но соперник был сильнее»

    Буше — о победе над «Салаватом»: «В первом периоде «Авангард» здорово выглядел в физическом плане»
    Восточная конференция И В П О
    1 Авангард 10 8 2 16
    2 Металлург Мг 10 7 3 16
    3 Нефтехимик 10 7 3 14
    4 Автомобилист 11 6 5 13
    5 Трактор 10 5 5 12
    6 Барыс 11 5 6 11
    7 Ак Барс 10 4 6 9
    8 Амур 9 3 6 8
    9 Адмирал 9 3 6 8
    10 Сибирь 10 4 6 8
    11 Салават Юлаев 9 2 7 6
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 11 8 3 18
    2 Торпедо НН 11 8 3 17
    3 Динамо Мн 10 6 4 14
    4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
    5 СКА 10 5 5 12
    6 ЦСКА 10 5 5 11
    7 Спартак 10 4 6 11
    8 Северсталь 10 5 5 10
    9 Сочи 9 4 5 9
    10 Динамо М 9 4 5 9
    11 Лада 10 1 9 3
