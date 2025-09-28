Хохлачев — о дебюте за «Салават»: «Все супер, отличный коллектив. Жаль, что проиграли»

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хохлачев прокомментировал дебютный матч ха команду в FONBET Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:5).

— У нас было много моментов, — привдоит слова Хохлачева официальный сайт клуба. — Если бы их реализовали, думаю, был бы другой счет. Мы бились, и я не скажу, что соперник нас переигрывал. Я считаю, что счет не по игре: они реализовали свои моменты, а мы нет.

— Активно начали, были моменты. Чувствовался ли дополнительный заряд у вас перед игрой?

— Конечно, первая игра за новый клуб. Было огромное желание выиграть и показать себя.

— Как оцените дебют за «Салават Юлаев»?

— Все супер, отличный коллектив. Топ-команда, мне все нравится. Жаль, что не использовали свои шансы и проиграли.

«Авангард» набрал 14 очков и вышел в лидеры Восточной конференции. «Салават» потерпел шестое поражение подряд и с 4 баллами замыкает турнирную таблицу.