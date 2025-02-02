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Сегодня, 16:15

Хохлачев не смог забить в пустые ворота после ошибки Фукале

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Нападающий «Сочи» Александр Хохлачев допустил невероятный промах в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Трактором».

В третьем периоде после ошибки вратаря челябинцев Зака Фукале, который из-за ворот выбросил шайбу на клюшку Хохлачеву, россиянин не смог поразить пустые ворота.

Александр Хохлачев
КХЛ
ХК Сочи
ХК Трактор
Зак Фукале
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 39 13 80
2 Динамо М 51 31 20 66
3 ЦСКА 50 29 21 66
4 Северсталь 51 32 19 65
5 Спартак 49 29 20 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 50 22 28 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 51 15 36 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 49 32 17 66
5 Металлург Мг 51 31 20 66
6 Авангард 50 26 24 55
7 Сибирь 50 22 28 52
8 Адмирал 51 21 30 52
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 48 18 30 42
11 Амур 51 13 38 31
12 Барыс 52 11 41 28
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2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
11.02
2.02 10:00
Адмирал – Сибирь
 3 : 4 ОТ
2.02 10:30
Амур – Барыс
 5 : 0
2.02 14:00
Трактор – Сочи
 3 : 2 ОТ
2.02 16:00
Лада – Автомобилист
 - : -
2.02 17:00
Северсталь – Спартак
 - : -
2.02 17:00
Куньлунь РС – Ак Барс
 - : -
2.02 17:10
Динамо Мн – Авангард
 - : -
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