Хо-Сэнг подпишет контракт с «Куньлунем» на год

Нападающий системы «Айлендерс» Джошуа Хо-Сэнг станет игроком «Куньлуня». 24-летний канадец подпишет контракт на один год, сообщает The Fourth Period.

В минувшем сезоне Хо-Сэнг играл за фарм-клуб «Айлендерс» в АХЛ, после чего на правах аренды выступал в фарм-клубе «Сент-Луиса». Всего в 22 матчах отметился 13 (4+9) баллами.

В НХЛ Хо-Сэнг провел 53 игры и набрал 24 (7+17) очка. В АХЛ на его счету 178 матчей и 123 (30+93) очка.

Форвард был выбран «Островитянами» на драфте-2014 под общим 28-м номером.