Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

Хмелевский заработает более 150 миллионов рублей за два сезона в «Ак Барсе»

Артур Хайруллин
Обозреватель
Александр Хмелевский.
Фото photo.khl.ru

Нападающий Александр Хмелевский, перешедший из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс» в результате обмена, подписал с казанцами контракт до конца сезона-2026/27.

Как стало известно «СЭ», зарплата 26-летнего американского хоккеиста в сезоне-2025/26 составит 57 миллионов рублей в год, в следующем сезоне — 95.

Хмелевский перешел в «Салават Юлаев» в июле 2022 года, за все время он набрал 191 (93+98) очко в 239 матчах за уфимцев с учетом плей-офф.

По информации «СЭ», «Салават Юлаев» получил 230 миллионов рублей за обмен Хмелевского в «Ак Барс».

Александр Хмелевский.Самый горячий трансфер сезона: «Ак Барс» отдал почти четверть миллиарда и перехватил у «Авангарда» Хмелевского!

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
Александр Хмелевский
Читайте также
Серии поражений, отъезд на Олимпиаду и сын в составе. Чем запомнился Ларионов в СКА?
Макдэвид неудержим — набрал 23 очка за восемь матчей. Такого в НХЛ не было 30 лет
"Екатериной Великой меня прозвали болельщики". Екатерина Гамова - о включении в Международный зал славы
Популярное видео
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
Будущее Разина. Уволят ли Тамбиева. Проблемы «Ак Барса» и «Авангарда»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Голышев намекнул на окончание дисквалификации в октябре

«Трактор» прервал шестиматчевую победную серию «Авангарда»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 18 14 4 29
2 Барыс 16 10 6 20
3 Нефтехимик 17 9 8 20
4 Салават Юлаев 17 9 8 19
5 Ак Барс 17 9 8 19
6 Амур 16 8 8 17
7 Авангард 15 8 7 16
8 Сибирь 17 6 11 15
9 Автомобилист 16 6 10 14
10 Трактор 16 6 10 14
11 Адмирал 15 5 10 13
Западная конференция И В П О
1 ЦСКА 16 13 3 26
2 Локомотив 16 12 4 24
3 Северсталь 16 10 6 22
4 Торпедо НН 15 10 5 21
5 Спартак 16 9 7 20
6 Шанхай Дрэгонс 14 8 6 18
7 Динамо Мн 17 6 11 17
8 СКА 15 8 7 17
9 Динамо М 19 7 12 16
10 Лада 17 2 15 9
11 Сочи 15 3 12 6
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
18.10 14:00 Авангард – Трактор 2 : 1 Б
18.10 14:30 Металлург Мг – Автомобилист 4 : 2
18.10 16:00 Лада – Динамо М 1 : 2 Б
18.10 17:00 ЦСКА – Нефтехимик 4 : 1
18.10 17:10 Динамо Мн – Ак Барс 1 : 4
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости