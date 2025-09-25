Хмелевский заработает более 150 миллионов рублей за два сезона в «Ак Барсе»

Нападающий Александр Хмелевский, перешедший из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс» в результате обмена, подписал с казанцами контракт до конца сезона-2026/27.

Как стало известно «СЭ», зарплата 26-летнего американского хоккеиста в сезоне-2025/26 составит 57 миллионов рублей в год, в следующем сезоне — 95.

Хмелевский перешел в «Салават Юлаев» в июле 2022 года, за все время он набрал 191 (93+98) очко в 239 матчах за уфимцев с учетом плей-офф.

По информации «СЭ», «Салават Юлаев» получил 230 миллионов рублей за обмен Хмелевского в «Ак Барс».