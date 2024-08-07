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Сегодня, 19:55

Хмелевский: «Моя цель — играть в НХЛ»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский рассказал о желании вернуться в НХЛ.

— У вас ведь точно было понимание, что перестройка «Сан-Хосе» — это идеальное время пробиться в верхние звенья.

— Если бы я вернулся, то, конечно, смог бы играть в НХЛ. Наверняка предыдущие менеджеры могли бы сделать вывод, что за два года в России я вырос как хоккеист. Но у новых людей свои планы и свои игроки, которых они хотят видеть в НХЛ. Это было одним из факторов, почему я не вернулся в Америку.

— «Шаркс» готовы были торговать правами на вас?

— Думаю, такой вариант был. Однако не все зависит только от одного клуба. После того как я подписал трехлетний контракт в КХЛ, шансы на сделку минимальные. Не скрою: и летом, и по ходу прошлого сезона ждал, что «Сан-Хосе» обменяет меня.

— Сейчас дверь в НХЛ закрыта?

— Я так не считаю. Когда истечет мой новый контракт с Уфой, мне исполнится 28 лет. Знаю, что многие русские парни уезжали в НХЛ в таком возрасте.

Все понимают, что я достаточно продуктивно провел свои 24 матча за «Сан-Хосе». Когда стану свободным агентом в НХЛ, у меня еще будет шанс заиграть там.

Моя цель — это просто играть в НХЛ и показывать, что могу быть полезным в лучшей лиге мира.

Александр Хмелевский. «Хочу выиграть Кубок Гагарина именно с Козловым». Большое интервью американского лидера «Салавата Юлаева»

КХЛ
НХЛ
ХК Салават Юлаев
Александр Хмелевский
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