Хмелевский проведет первый матч за «Ак Барс» после обмена из «Салавата Юлаева»

«Ак Барс» опубликовал в своем Telegram-канале состав команды на матч FONBET чемпионата КХЛ против «Металлурга».

Игра состоится в Магнитогорске и начнется в 14.30 по московскому времени.

Во втором звене «Ак Барса» заявлен 26-летний нападающий Александр Хмелевский, который 23 сентября был обменян в казанский клуб из «Салавата Юлаева» на защитника Уайатта Калинюка и денежную компенсацию.

Хмелевский подписал с казанцами контракт до конца сезона-2026/27. По информации «СЭ», нападающий заработает более 150 миллионов рублей за два сезона в «Ак Барсе».