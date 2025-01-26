Хмелевский — о поражении от СКА: «Хорошо провели первый период, отдали игру во втором»
Форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевский подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против СКА (2:3).
— Хорошо провели первый период, отдали игру во втором, — приводит слова Хмелевского официальный сайт клуба. — Неправильно играли, немного не хватило, чтобы переиграть соперника в третьей 20-минутке.
— Долгий перелет из Сочи как-то сказался?
— Не думаю, потому что, как я уже сказал, первый период мы их переиграли. Просто они забили больше, чем мы.
— Джош Ливо тоже отличился. Кажется, что нет соперника, который может его остановить.
— Да, он хорошо сравнял счет. Он дал нам уверенность, мы должны помогать ему, надо нам было еще забить.
— В концовке удалось за несколько секунд до сирены сделать счет 2:3. Было ощущение, что еще минуту, и вы бы сравняли?
— Игра идет 60 минут, так что это наш косяк, что мы не забили заранее. Хорошо, что забили, но это не сказалось на итоге.
СКА с 59 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават (64 очка) — третий на «Востоке».
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|48
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|27
|49
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|46
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|48
|14
|34
|41
|11
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|49
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|10
|39
|26
|26.01
|15:00
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Барыс – Сибирь
|- : -
|26.01
|17:00
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Сочи – Северсталь
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|17:00
|
Нефтехимик – Лада
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