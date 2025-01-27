Хмелевский прокомментировал поражение «Салавата» от СКА
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевский прокомментировал поражение в матче FONBET Чемпионата КХЛ против СКА (2:3).
— Соперник вел в счете, поэтому стал лучше обороняться в третьем периоде и постоянно встречал нас в средней зоне, — приводит слова Хмелевского Metarating. — У нас в команде достаточно крутых игроков, которые могли забросить свои шайбы, но мы не смогли найти способ, чтобы сделать это.
— На результат как-то повлиял тот факт, что вы оставили слишком много сил и эмоций в играх с «Авангардом» и «Сочи»?
— Нет-нет, эти матчи наоборот добавили нам уверенности, мы были очень рады обыграть этих соперников. Думаю, что в таких важных матчах, как сегодняшний, необходимо максимальное сплочение и более мощная игра в нашем исполнении. Каждый должен помогать друг другу, а не ждать помощи от партнеров.
— Как будете готовиться к следующему матчу против «Ак Барса»?
— Это очень важная игра для нас. «Ак Барс» — наш прямой конкурент в Восточной конференции, мы находимся очень близко в турнирной таблице. Нам необходимы эти два очка.
СКА занимает шестое место в Западной конференции, набрав 59 очков. «Салават Юлаев» с 64 очками — на третьей строчке «Востока».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|50
|38
|12
|78
|2
|Северсталь
|49
|31
|18
|63
|3
|Динамо М
|48
|30
|18
|63
|4
|Спартак
|47
|28
|19
|62
|5
|ЦСКА
|47
|27
|20
|62
|6
|СКА
|48
|27
|21
|59
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|48
|22
|26
|52
|9
|Куньлунь РС
|48
|21
|27
|46
|10
|Витязь
|48
|19
|29
|43
|11
|Сочи
|48
|14
|34
|33
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|51
|32
|19
|69
|2
|Автомобилист
|48
|29
|19
|64
|3
|Сал. Юлаев
|48
|31
|17
|64
|4
|Ак Барс
|47
|30
|17
|62
|5
|Металлург Мг
|49
|29
|20
|62
|6
|Авангард
|47
|24
|23
|51
|7
|Адмирал
|49
|21
|28
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|49
|15
|34
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|49
|12
|37
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
|27.01
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|27.01
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|27.01
|19:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|27.01
|19:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -
|27.01
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -