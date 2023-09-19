Хмелевский — о победе над «Торпедо»: «Они могут бегать сколько хотят, самое главное — мы выиграли»

Форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевский подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:0 ОТ).

— Тяжелая игра, с ними всегда трудно, — приводит слова Хмелевского официальный сайт клуба. — Мы нашли, как победить. Классная победа.

— Скромный счет в матче. Почему так мало шайб?

— Обе команды хотели выиграть. Мы терпели, знали, что у нас будут моменты. Так бывает, нужно при любых вариантах побеждать.

— Соперник казался быстрее и чуть больше бросал. С чем это связано?

— Они могут бегать сколько хотят, самое главное — мы победили. Они могут играть в пас, но если мы выигрываем, то нам без разницы.

— Чем-то соперник удивил?

— Обычный соперник. Конечно, против них тяжело играть, но и против «Ак Барса» трудно. Все, кто приезжает сюда, всегда заряжены, болельщики громко поддерживают, надо быть всегда готовым.

— Как вам реакция болельщиков на гол в овертайме?

— Они молодцы, потерпели, как и мы. Преподнесли им подарок, чтобы начать неделю правильно.

После этого матча «Салават» с 8 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Торпедо» с 11 очками — на второй строчке Запада.