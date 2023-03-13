Хмелевский продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Александром Хмелевским.

Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Хмелевский стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем регулярном чемпионате. Он набрал 48 (26+22) очков в 67 играх.

В плей-офф форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. На его счету 5 (4+1) очков в шести матчах.