Хмелевский продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Александром Хмелевским.
Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано на один сезон.
Хмелевский стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем регулярном чемпионате. Он набрал 48 (26+22) очков в 67 играх.
В плей-офф форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером команды. На его счету 5 (4+1) очков в шести матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
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22.03
|14.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|14.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
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