Хмелевский, Пресс, Петан и Грэм вошли в состав сборной легионеров КХЛ на Кубок Первого канала
КХЛ объявила состав сборной легионеров на Кубок Первого канала 2024 года.
Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря на СКА Арене. В нем также примут участие команда «Россия 25», сборные Белоруссии и Казахстана.
Состав сборной мира КХЛ:
Вратари: Хантер Миска («Динамо» Мск), Патрик Рибар («Спартак»), Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»);
Защитники: Джошуа Брук, Николас Мелош (оба — «Динамо» Мн), Джесси Грэм (ХК «Сочи»), Райан Меркли («Авангард»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Робин Пресс («Металлург»), Дин Стюарт («Витязь»), Колби Уильямс (ЦСКА), Маркус Филлипс («Торпедо»), Михал Чайковски («Спартак»), Либор Шулак («Адмирал»);
Нападающие: Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак, Фредерик Готье (оба — «Витязь»), Уильям Биттен, Адам Ружичка (оба — «Спартак»), Александр Гальченюк, Арно Дюрандо (оба — «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь Ред Стар»), Диллон Дюбе («Динамо» Мн), Ник Меркли («Автомобилист»), Ник Петан, Дмитрий Яшкин (оба — «Ак Барс»), Джек Родуолд, Джованни Фьоре (оба — «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Александр Хмелевский (оба — «Салават Юлаев»).
Главным тренером сборной легионеров в Кубке Первого канала будет 75-летний Майк Кинэн, который в России возглавлял «Металлург» и «Куньлунь». Также в тренерский штаб вошли Майк Пелино, Михаил Кравец и Леонид Тамбиев.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|35
|28
|7
|58
|2
|Спартак
|34
|22
|12
|48
|3
|Динамо М
|34
|21
|13
|45
|4
|СКА
|33
|19
|14
|42
|5
|ЦСКА
|31
|17
|14
|41
|6
|Северсталь
|32
|18
|14
|36
|7
|Динамо Мн
|33
|16
|17
|36
|8
|Торпедо
|32
|15
|17
|35
|9
|Витязь
|33
|14
|19
|32
|10
|Куньлунь РС
|34
|12
|22
|28
|11
|Сочи
|32
|11
|21
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|34
|22
|12
|48
|2
|Сал. Юлаев
|31
|21
|10
|44
|3
|Автомобилист
|32
|19
|13
|42
|4
|Ак Барс
|30
|20
|10
|41
|5
|Металлург Мг
|35
|19
|16
|40
|6
|Адмирал
|35
|16
|19
|37
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Лада
|32
|13
|19
|31
|9
|Авангард
|32
|14
|18
|30
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|21
|12
|Амур
|33
|7
|26
|18
|6.12
|12:00
|
Амур – Динамо Мн
|- : -
|6.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|- : -
|6.12
|19:00
|
Северсталь – Барыс
|- : -
|6.12
|19:00
|
Витязь – Ак Барс
|- : -
|6.12
|19:30
|
Торпедо – ЦСКА
|- : -
|6.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Сочи
|- : -