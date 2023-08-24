«Витязь»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды
Полное название: Хоккейный клуб «Витязь»
Год основания: 1996
Главный тренер: Александр Завьялов
Капитан: Игорь Головков
Домашний стадион (вместимость): «Арена Балашиха» (5678 зрителей)
«Витязь» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Амура» 2 сентября в 17:00 (мск).
Результат «Витязя» в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Витязь» занял шестое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 76 очками. Команда и Подмосковья уступила в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Локомотиву» (1-4).
Календарь «Витязя» в сезоне КХЛ 2023 / 2024
2 сентября, в субботу, в Балашихе на «Арена Балашиха» «Витязь» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Амура». Игра начнется в 17:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Витязь» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Куньлуня» (начало в 19:30). Команда Александра Завьявлова выступает в Западной конференции дивизиона Боброва.
Календарь «Витязя» в сентябре 2023 года
2 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Амур»
4 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Динамо-Минск»
6 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Адмирал»
8 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Трактор»
9 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Металлург»
14 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Спартак»
16 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Северсталь»
18 сентября. Казань. «Татнефть-Арена». «Ак Барс» — «Витязь»
20 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Витязь»
22 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Витязь»
26 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Торпедо»
28 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Лада»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
Состав «Витязя» на сезон 2023 / 2024
Вратари
44 — Дмитрий Шикин
72 — Кирилл Устименко
83 — Максим Дорожко
Защитники
2 — Игорь Головков
7 — Ярослав Бусыгин
36 — Игорь Рыдченко
53 — Руслан Педан
56 — Владислав Валенцов
59 — Егор Воронков
65 — Филат Зотов
67 — Кирилл Васильев
78 — Кирилл Кирсанов
79 — Джереми Рой
89 — Николай Тимащов
96 — Давид Швангирадзе
Нападающие
10 — Владимир Галузин
14 — Егор Зубов
15 — Илья Ануфриев
20 — Скотт Уилсон
21 — Иван Савчик
25 — Виталий Попов
26 — Дерек Барак
27 — Иван Ежов
33 — Никита Точицкий
38 — Михаил Смолин
46 — Игорь Руденков
58 — Игорь Угольников
75 — Никита Гончаров
85 — Александр Яремчук
87 — Владислав Цицюра
88 — Владислав Кара
91 — Иван Козлов
93 — Илья Аркалов
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Витязя» в разделе сайта «СЭ»
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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