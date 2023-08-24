«Витязь»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Основная информация о ХК «Витязь» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Витязь»

Год основания: 1996

Главный тренер: Александр Завьялов

Капитан: Игорь Головков

Домашний стадион (вместимость): «Арена Балашиха» (5678 зрителей)

«Витязь» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Амура» 2 сентября в 17:00 (мск).

Результат «Витязя» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Витязь» занял шестое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 76 очками. Команда и Подмосковья уступила в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Локомотиву» (1-4).

Календарь «Витязя» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Балашихе на «Арена Балашиха» «Витязь» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Амура». Игра начнется в 17:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Витязь» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Куньлуня» (начало в 19:30). Команда Александра Завьявлова выступает в Западной конференции дивизиона Боброва.

Календарь «Витязя» в сентябре 2023 года

2 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Амур»

4 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Динамо-Минск»

6 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Адмирал»

8 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Трактор»

9 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Металлург»

14 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Спартак»

16 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Северсталь»

18 сентября. Казань. «Татнефть-Арена». «Ак Барс» — «Витязь»

20 сентября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный». «Торпедо» — «Витязь»

22 сентября. Минск. «Минск-Арена». «Динамо-Минск» — «Витязь»

26 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Торпедо»

28 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Лада»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

ХК «Витязь». Фото ХК «Витязь»

Состав «Витязя» на сезон 2023 / 2024

Вратари

44 — Дмитрий Шикин

72 — Кирилл Устименко

83 — Максим Дорожко

Защитники

2 — Игорь Головков

7 — Ярослав Бусыгин

36 — Игорь Рыдченко

53 — Руслан Педан

56 — Владислав Валенцов

59 — Егор Воронков

65 — Филат Зотов

67 — Кирилл Васильев

78 — Кирилл Кирсанов

79 — Джереми Рой

89 — Николай Тимащов

96 — Давид Швангирадзе

Нападающие

10 — Владимир Галузин

14 — Егор Зубов

15 — Илья Ануфриев

20 — Скотт Уилсон

21 — Иван Савчик

25 — Виталий Попов

26 — Дерек Барак

27 — Иван Ежов

33 — Никита Точицкий

38 — Михаил Смолин

46 — Игорь Руденков

58 — Игорь Угольников

75 — Никита Гончаров

85 — Александр Яремчук

87 — Владислав Цицюра

88 — Владислав Кара

91 — Иван Козлов

93 — Илья Аркалов

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Витязя» в разделе сайта «СЭ»

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