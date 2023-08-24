«Трактор»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Основная информация о ХК «Трактор» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Трактор»

Год основания: 1947

Главный тренер: Анвар Гатиятулин

Капитан: Сергей Калинин

Домашний стадион (вместимость): «Арена Трактор» (7500 зрителей)

«Трактор» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Лады» 2 сентября в 16:00 (мск).

Результат «Трактора» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Трактор» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.

Календарь «Трактора» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Тольятти «Трактор» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Лады». Игра начнется в 16:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Трактор» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Амура» (начало в 17:00). Команда Анвара Гатиятулина выступает в Восточной конференции дивизиона Харламова.

Календарь «Трактора» в сентябре 2023 года

2 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Трактор»

4 сентября. Казань. «Татнефть-Арена». «Ак Барс» — «Трактор»

6 сентября. Ярославль. «Арена 2000». «Локомотив» — «Трактор»

8 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Трактор»

12 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Лада»

14 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Динамо-Минск»

16 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Автомобилист»

18 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Лада»

21 сентября. Сочи. ДС «Большой». «Сочи» — «Трактор»

23 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Трактор»

25 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Трактор»

27 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Трактор»

30 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Спартак»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

ХК «Трактор». Фото ХК «Трактор»

Состав «Трактора» на сезон 2023 / 2024

Вратари

20 — Сергей Мыльников

30 — Закари Фукале

75 — Никита Подскребалин

Защитники

2 — Роб Хэмилтон

9 — Виктор Антипин

16 — Александр Шепелев

33 — Альберт Яруллин

44 — Илья Николаев

81 — Артем Блажиевский

89 — Илья Карпухин

72 — Сергей Телегин

Нападающие

11 — Егор Попов

18 — Максим Марущев

24 — Александр Шаров

25 — Владимир Жарков

40 — Сергей Калинин

45 — Михаил Горюнов-Рольгизер

49 — Максим Шабанов

53 — Михаил Котляревский

55 — Владимир Ткачев

71 — Антон Бурдасов

74 — Виталий Кравцов

76 — Андрей Чибисов

85 — Семен Дер-Аргучинцев

88 — Никита Тертышный

90 — Никита Сошников

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Трактора» в разделе сайта «СЭ».

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