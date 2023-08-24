«Трактор»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды
Полное название: Хоккейный клуб «Трактор»
Год основания: 1947
Главный тренер: Анвар Гатиятулин
Капитан: Сергей Калинин
Домашний стадион (вместимость): «Арена Трактор» (7500 зрителей)
«Трактор» первый матч в регулярном чемпионате КХЛ проведет против «Лады» 2 сентября в 16:00 (мск).
Результат «Трактора» в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Трактор» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попал в плей-офф Кубка Гагарина.
Календарь «Трактора» в сезоне КХЛ 2023 / 2024
2 сентября, в субботу, в Тольятти «Трактор» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Лады». Игра начнется в 16:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Трактор» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Амура» (начало в 17:00). Команда Анвара Гатиятулина выступает в Восточной конференции дивизиона Харламова.
Календарь «Трактора» в сентябре 2023 года
2 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Трактор»
4 сентября. Казань. «Татнефть-Арена». «Ак Барс» — «Трактор»
6 сентября. Ярославль. «Арена 2000». «Локомотив» — «Трактор»
8 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь» — «Трактор»
12 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Лада»
14 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Динамо-Минск»
16 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Автомобилист»
18 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Лада»
21 сентября. Сочи. ДС «Большой». «Сочи» — «Трактор»
23 сентября. Москва. «Мегаспорт». «Спартак» — «Трактор»
25 сентября. Тольятти. «Лада-Арена». «Лада» — «Трактор»
27 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Трактор»
30 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Спартак»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
Состав «Трактора» на сезон 2023 / 2024
Вратари
20 — Сергей Мыльников
30 — Закари Фукале
75 — Никита Подскребалин
Защитники
2 — Роб Хэмилтон
9 — Виктор Антипин
16 — Александр Шепелев
33 — Альберт Яруллин
44 — Илья Николаев
81 — Артем Блажиевский
89 — Илья Карпухин
72 — Сергей Телегин
Нападающие
11 — Егор Попов
18 — Максим Марущев
24 — Александр Шаров
25 — Владимир Жарков
40 — Сергей Калинин
45 — Михаил Горюнов-Рольгизер
49 — Максим Шабанов
53 — Михаил Котляревский
55 — Владимир Ткачев
71 — Антон Бурдасов
74 — Виталий Кравцов
76 — Андрей Чибисов
85 — Семен Дер-Аргучинцев
88 — Никита Тертышный
90 — Никита Сошников
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Трактора» в разделе сайта «СЭ».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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