ХК «Сочи» сменил логотип

Хоккейный клуб «Сочи» произвел ребрендинг. 10-й год своего существования организация отметила третьей по счету сменой логотипа. Символ клуба леопард претерпел изменения. Элементами нового лого стали три стихии города и окрестностей Сочи: горы, красота субтропической природы и море.

Перед матчем против «Металлурга» на раскатку сочинцы вышли в старой форме, а на матч — уже в новой.

На официальных ресурсах КХЛ до конца сезона-2023/24 будет использоваться старый логотип.