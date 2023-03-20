ХК «Сочи» расстался с Соболевским и Гординым

Хоккейный клуб «Сочи» расторг контракты с защитником Егором Соболевским и нападающим Александром Гординым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба команды.

В текущем сезоне Соболевский сыграл за «Сочи» 18 матчей и забросил одну шайбу.

Гордин провел большую часть сезона в составе «Ростова» в ВХЛ, там он сыграл 36 игр и набрал 12 (8+4) очков. В КХЛ он провел шесть матчей и набрал 2 (1+1) очка.