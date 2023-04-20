ХК «Сочи» продлил контракт с защитником Кудако

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ХК «Сочи» продлил контракт с защитником команды Вадимом Кудако, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 30 апреля 2025 года.

Кудако перешел в «Сочи» с декабря 2022 года.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ он сыграл 27 матчей и набрал 5 (1+4) очков.