«Сибирь»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Основная информация о ХК «Сибирь» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Сибирь»

Год основания: 1962

Главный тренер: Дэвид Немировски

Капитан: Егор Аланов

Домашний стадион (вместимость): «Сибирь-Арена» (10500 зрителей)

«Сибирь» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Авангард» 2 сентября в 14:00 (мск).

Результат «Сибири» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Сибирь» заняла шестое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 83 очками. Новосибирцы уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Авангарду» (1-4).

Календарь «Сибири» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Омске на «G-Drive Арене ««Сибирь» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда». Игра начнется в 14:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Сибирь» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Барыса» (начало в 16:30). Команда Дэвида Немировски выступает в Восточной конференции дивизиона Чернышова.

Календарь «Сибири» в сентябре 2023 года

2 сентября. Омск. «G-Drive Арена». «Авангард» — «Сибирь»

4 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Сибирь»

7 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Барыс»

9 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Автомобилист»

13 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Амур»

15 сентября. Сочи. ДС «Большой». «Сочи» — «Сибирь»

17 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». СКА — «Сибирь»

21 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Авангард»

23 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Барыс»

25 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — «Динамо»

27 сентября. Новосибирск. «Сибирь-Арена». «Сибирь» — СКА

30 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Сибирь»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта

ХК «Сибирь». Фото ХК «Сибирь»

Состав «Сибири» на сезон 2023 / 2024

Вратари

72 — Денис Костин

33 — Антон Красоткин

Защитники

7 — Илья Морозов

6 — Денис Александров

55 — Илья Пастухов

94 — Никита Ефремов

76 — Тимур Ахияров

8 — Тревор Мерфи

21 — Егор Аланов

49 — Динар Хамидуллин

41 — Федор Гордеев

43 — Александр Лукин

Нападающие

71 — Владимир Бутузов

61 — Алексей Яковлев

99 — Никита Шашков

85 — Тэйлор Бэк

10 — Никита Коротков

27 — Никита Сетдиков

18 — Егор Спиридонов

87 — Сергей Дубакин

13 — Артем Михеев

64 — Максим Сушко

88 — Антон Назаревич

26 — Иван Климович

17 — Павел Гоголев

19 — Энди Андреофф

23 — Егор Климович

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Сибири» в разделе сайта «СЭ».

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