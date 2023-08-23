«Северсталь»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды
Полное название: Хоккейный клуб «Северсталь»
Год основания: 1955
Главный тренер: Андрей Козырев
Капитан: Даниил Вовченко
Домашний стадион (вместимость): «Ледовый дворец» (5685 зрителей)
«Северсталь» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Сочи» 2 сентября в 17:00 (мск).
Результат «Северстали» в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Северсталь» заняла седьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 75 очками. Череповчане уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА (3-4).
Календарь «Северстали» в сезоне КХЛ 2023 / 2024
2 сентября, в субботу, в Череповце «Северсталь» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Игра начнется в 17:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Северсталь» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Салавата Юлаева» (начало в 17:00). Команда Андрея Козырева выступает в Западной конференции дивизиона Боброва.
Календарь «Северстали» в сентябре 2023 года
2 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Сочи»
4 сентября. Москва. «Арена Мегаспорт». «Спартак» — «Северсталь»
6 сентября. Нижнекамск. «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Северсталь»
13 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Сочи»
16 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь — «Северсталь»
18 сентября. Сочи. ДС «Большой». «Сочи» — «Северсталь»
20 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». СКА — «Северсталь»
23 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Металлург»
26 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Северсталь»
28 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Спартак»
30 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Локомотив»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
Состав «Северстали» на сезон 2023 / 2024
Вратари
30 — Дмитрий Шугаев
1 — Константин Шостак
Защитники
7 — Николай Буренов
24 — Василий Токранов
44 — Марк Барберио
45 — Никита Макеев
54 — Андрей Чуркин
58 — Павел Денисов
75 — Тимофей Давыдов
76 — Тимур Каримов
77 — Никита Седов
79 — Михаил Тихонов
98 — Василий Шумилов
Нападающие
6 — Илья Иванцов
9 — Александр Жабреев
11 — Никита Рожков
12 — Александр Скоренов
13 — Кирилл Пилипенко
17 — Руслан Абросимов
18 — Дмитрий Моисеев
23 — Адам Лишка
28 — Даниил Вовченко
31 — Александр Петунин
33 — Тимур Муханов
47 — Егор Чижиков
53 — Даниил Аймурзин
66 — Иван Подшивалов
69 — Эмиль Пьянов
86 — Егор Степанов
88 — Давид Думбадзе
90 — Никита Гуслистов
91 — Максим Казаков
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Северстали» в разделе сайта «СЭ»
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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