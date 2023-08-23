«Северсталь»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

Основная информация про ХК «Северсталь» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Северсталь»

Год основания: 1955

Главный тренер: Андрей Козырев

Капитан: Даниил Вовченко

Домашний стадион (вместимость): «Ледовый дворец» (5685 зрителей)

«Северсталь» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Сочи» 2 сентября в 17:00 (мск).

Результат «Северстали» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Северсталь» заняла седьмое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 75 очками. Череповчане уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА (3-4).

Календарь «Северстали» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Череповце «Северсталь» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи». Игра начнется в 17:00 по московскому времени. 26 февраля 2024 года «Северсталь» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Салавата Юлаева» (начало в 17:00). Команда Андрея Козырева выступает в Западной конференции дивизиона Боброва.

Календарь «Северстали» в сентябре 2023 года

2 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Сочи»

4 сентября. Москва. «Арена Мегаспорт». «Спартак» — «Северсталь»

6 сентября. Нижнекамск. «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Северсталь»

13 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Сочи»

16 сентября. Балашиха. «Арена Балашиха». «Витязь — «Северсталь»

18 сентября. Сочи. ДС «Большой». «Сочи» — «Северсталь»

20 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». СКА — «Северсталь»

23 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Металлург»

26 сентября. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА — «Северсталь»

28 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Спартак»

30 сентября. Череповец. «Ледовый дворец». «Северсталь» — «Локомотив»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

ХК «Северсталь». Фото ХК «Северсталь»

Состав «Северстали» на сезон 2023 / 2024

Вратари

30 — Дмитрий Шугаев

1 — Константин Шостак

Защитники

7 — Николай Буренов

24 — Василий Токранов

44 — Марк Барберио

45 — Никита Макеев

54 — Андрей Чуркин

58 — Павел Денисов

75 — Тимофей Давыдов

76 — Тимур Каримов

77 — Никита Седов

79 — Михаил Тихонов

98 — Василий Шумилов

Нападающие

6 — Илья Иванцов

9 — Александр Жабреев

11 — Никита Рожков

12 — Александр Скоренов

13 — Кирилл Пилипенко

17 — Руслан Абросимов

18 — Дмитрий Моисеев

23 — Адам Лишка

28 — Даниил Вовченко

31 — Александр Петунин

33 — Тимур Муханов

47 — Егор Чижиков

53 — Даниил Аймурзин

66 — Иван Подшивалов

69 — Эмиль Пьянов

86 — Егор Степанов

88 — Давид Думбадзе

90 — Никита Гуслистов

91 — Максим Казаков

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Северстали» в разделе сайта «СЭ»

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