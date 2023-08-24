«Нефтехимик»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

ХК «Нефтехимик». Фото ХК «Нефтехимик»

Основная информация о ХК «Нефтехимик» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Нефтехимик»

Год основания: 1968

Главный тренер: Олег Леонтьев

Капитан: Лукаш Клок

Домашний стадион (вместимость): «Нефтехим Арена» (5500 зрителей)

«Нефтехимик» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против минского «Динамо» 2 сентября в 17:30 (мск).

Результат «Нефтехимика» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 72 очками. Нижнекамцы уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барсу» (2-4).

Календарь «Нефтехимика» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Нижнекамске на «Нефтехим Арене» «Нефтехимик» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо-Минск». Игра начнется в 17:30 по московскому времени. 25 февраля 2024 года «Нефтехимик» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Сочи» (начало в 17:00). Команда Олега Леонтьева выступает в Восточной конференции дивизиона Харламова.

Календарь «Нефтехимика» в сентябре 2023 года

2 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Динамо-Минск»

6 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Северсталь»

8 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — ЦСКА

11 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Автомобилист»

14 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Нефтехимик»

16 сентября. Омск. «G-Drive Арена». «Авангард» — «Нефтехимик»

18 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Нефтехимик»

20 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

23 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Авангард»

25 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Барыс»

27 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Амур»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

Состав «Нефтехимика» на сезон 2023 / 2024

Вратари

77 — Эмиль Гарипов

1 — Ярослав Озолин

35 — Александр Судницин

39 — Андрей Тихомиров

Защитники

22 — Евгений Кашников

13 — Лукаш Клок

25 — Артем Сериков

42 — Руслан Петрищев

32 — Илья Хохлов

96 — Егор Рыков

5 — Никита Хлыстов

77 — Алексей Пузанов

Нападающие

71 — Андрей Белозеров

99 — Рафаэль Бикмуллин

75 — Александр Дергачев

36 — Энтони Камара

72 — Сергей Купцов

52 — Евгений Митякин

81 — Михаил Назаров

28 — Андрей Чивилев

91 — Булат Шафигуллин

34 -Рауль Якупов

65 — Наиль Якупов

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Нефтехимика» в разделе сайта «СЭ».

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