«Нефтехимик»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды
Полное название: Хоккейный клуб «Нефтехимик»
Год основания: 1968
Главный тренер: Олег Леонтьев
Капитан: Лукаш Клок
Домашний стадион (вместимость): «Нефтехим Арена» (5500 зрителей)
«Нефтехимик» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против минского «Динамо» 2 сентября в 17:30 (мск).
Результат «Нефтехимика» в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2022 / 2023 «Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 72 очками. Нижнекамцы уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барсу» (2-4).
Календарь «Нефтехимика» в сезоне КХЛ 2023 / 2024
2 сентября, в субботу, в Нижнекамске на «Нефтехим Арене» «Нефтехимик» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо-Минск». Игра начнется в 17:30 по московскому времени. 25 февраля 2024 года «Нефтехимик» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Сочи» (начало в 17:00). Команда Олега Леонтьева выступает в Восточной конференции дивизиона Харламова.
Календарь «Нефтехимика» в сентябре 2023 года
2 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Динамо-Минск»
6 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Северсталь»
8 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — ЦСКА
11 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Автомобилист»
14 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Нефтехимик»
16 сентября. Омск. «G-Drive Арена». «Авангард» — «Нефтехимик»
18 сентября. Астана. «Барыс-Арена». «Барыс» — «Нефтехимик»
20 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»
23 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Авангард»
25 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Барыс»
27 сентября. Нижнекамск «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Амур»
Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.
Состав «Нефтехимика» на сезон 2023 / 2024
Вратари
77 — Эмиль Гарипов
1 — Ярослав Озолин
35 — Александр Судницин
39 — Андрей Тихомиров
Защитники
22 — Евгений Кашников
13 — Лукаш Клок
25 — Артем Сериков
42 — Руслан Петрищев
32 — Илья Хохлов
96 — Егор Рыков
5 — Никита Хлыстов
77 — Алексей Пузанов
Нападающие
71 — Андрей Белозеров
99 — Рафаэль Бикмуллин
75 — Александр Дергачев
36 — Энтони Камара
72 — Сергей Купцов
52 — Евгений Митякин
81 — Михаил Назаров
28 — Андрей Чивилев
91 — Булат Шафигуллин
34 -Рауль Якупов
65 — Наиль Якупов
В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Нефтехимика» в разделе сайта «СЭ».
КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|19:00
|
ЦСКА – Ак Барс
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