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Сегодня, 11:00

«Автомобилист»: календарь в КХЛ 2023 / 2024 и состав команды

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ХК «Автомобилист».
Фото ХК «Автомобилист»
ХК «Автомобилист».
Фото ХК «Автомобилист»
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Основная информация про ХК «Автомобилист» перед стартом нового сезона КХЛ.

Полное название: Хоккейный клуб «Автомобилист»
Год основания: 2006
Главный тренер: Николай Заварухин
Капитан: Сергей Широков
Домашний стадион (вместимость): КРК «Уралец» (5500 зрителей)

«Автомобилист» проведет первый матч в регулярном чемпионате КХЛ против «Металлурга» 2 сентября в 15:00 (мск).

Результат «Автомобилиста» в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2022 / 2023 «Автомобилист» занял четвертое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 83 очками. Екатеринбуржцы уступили в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Металлургу (3-4).

Календарь «Автомобилиста» в сезоне КХЛ 2023 / 2024

2 сентября, в субботу, в Екатеринбурге «Автомобилист» проведет первый матч сезона 2023 / 2024 регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. 25 февраля 2024 года «Автомобилист» проведет заключительный матч регулярного чемпионата против «Локомотива» (начало в 15:00). Команда Николая Заварухина выступает в Восточной конференции дивизиона Харламова.

Календарь «Автомобилиста» в сентябре 2023 года

2 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Металлург»

4 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Салават Юлаев»

7 сентября. Омск. «G-Drive Арена». «Авангард» — «Автомобилист»

9 сентября. Новосибирск. «Сибирь» — «Автомобилист»

11 сентября. Нижнекамск. «Нефтехим Арена». «Нефтехимик» — «Автомобилист»

14 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Нефтехимик»

16 сентября. Челябинск. «Арена Трактор». «Трактор» — «Автомобилист»

18 сентября. Магнитогорск. «Арена Металлург». «Металлург» — «Автомобилист»

20 сентября. Магнитогорск. «Арена Металлург». «Металлург» — «Автомобилист»

22 сентября. Уфа. «Уфа-Арена». «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

25 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Авангард»

27 сентября. Ярославль. «Арена 2000». «Локомотив» — «Автомобилист»

30 сентября. Екатеринбург. КРК «Уралец». «Автомобилист» — «Адмирал»

Календарь КХЛ, результаты матчей и турнирная таблица лиги в актуальном виде доступна в разделе сайта.

ХК «Автомобилист».
Фото ХК «Автомобилист»

Состав «Автомобилиста» на сезон 2023 / 2024

Вратари

1 — Владимир Галкин

18 — Евгений Аликин

Защитники

2 — Сергей Зборовский

5 — Валерий Ситников

8 — Денис Баранцев

9 — Джесси Блэкер

21 — Максим Оиспов

49 — Ефим Гуркин

55 — Кирилл Воробьев

57 — Александр Севостьянов

74 — Ник Эберт

88 — Никита Трямкин

96 — Владислав Леонтьев

Нападающие

11 — Владимир Кузнецов

14 — Кертис Волк

15 — Анатолий Голышев

17 — Брукс Мэйсек

28 — Алексей Бывальцев

31 — Степан Хрипунов

52 — Сергей Широков

58 — Андрей Обидин

77 — Стефан Да Коста

81 — Данил Романцев

90 — Олег Ли

91 — Алексей Макеев

97 — Семен Кизимов

В составе возможны изменения. В актуальном виде заявка команды доступна на странице «Автомбилиста» в разделе сайта «СЭ».

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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